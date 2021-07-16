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Стоишь у Смольного — доставай деньги. Рядом с городским правительством появится зона платной парковки

Соответствующие знаки там уже установили. При этом на проспекте продолжаются дорожные работы.

Как сообщает 16 июля корреспондент «Фонтанки», на Смольном проспекте в Петербурге появится зона платной парковки. Знаки, предупреждающие о том, что оставить автомобиль рядом со зданием городского правительства теперь можно за деньги, уже установлены.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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При этом на самой улице пока продолжаются дорожные работы, которые начались 24 июня и продлятся до 25 июля.

Ранее «Фонтанка» писала, что Городской центр управления парковками планирует до конца 2021 года увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе как минимум вдвое. Всего зоны платной стоянки появятся на 71 улице, включая Смольный проспект.

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В 2021 году в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

f0ntan
Первое предложение заглавия - жесть! Стоят не только автомобили, но и пешеходы. Читая заглавие, я думал, со стоящих у Смольного пешеходов будут брать деньги
onotolich
Никак не нажрутся
Tatiana_B
Да уж пускай будет зона платной парковки около Смольного - машину днем не поставить совсем. Построили Дворец правосудия, а рядом ни паркинга ни возможности припарковать машину. Перед заседанием три круга приходится нарезать чтобы машину поставить, а порою несешь в суд объемные документы, на общественном транспорте их доставить проблематично. Перед Смольным собором в прошлый раз, видела, даже эвакуаторы работали - люди как могли машинки пристроили, но вопрос-то, на самом деле к городской власти. Почему не обеспечена возможность припарковать машину рядом с общественным, государственным учреждением?
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