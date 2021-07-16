Как сообщает 16 июля корреспондент «Фонтанки», на Смольном проспекте в Петербурге появится зона платной парковки. Знаки, предупреждающие о том, что оставить автомобиль рядом со зданием городского правительства теперь можно за деньги, уже установлены.
При этом на самой улице пока продолжаются дорожные работы, которые начались 24 июня и продлятся до 25 июля.
Ранее «Фонтанка» писала, что Городской центр управления парковками планирует до конца 2021 года увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе как минимум вдвое. Всего зоны платной стоянки появятся на 71 улице, включая Смольный проспект.
В 2021 году в зоне платной парковки действуют те же расценки, что и годом ранее: 30 рублей — для категорий «А» и «М», 60 — для автомобилистов, 120 — для категории «С». Месячный абонемент для водителей легковушек стоит 12 000, годовое разрешение — 108 000 рублей. Те, кто проживает непосредственно на улицах, где расположена парковка, платят по льготному тарифу. Лимит легковых тарифов на следующий год вырос вдвое, но речь именно о предельных значениях.