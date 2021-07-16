Как сообщает 16 июля корреспондент «Фонтанки», на Смольном проспекте в Петербурге появится зона платной парковки. Знаки, предупреждающие о том, что оставить автомобиль рядом со зданием городского правительства теперь можно за деньги, уже установлены.

При этом на самой улице пока продолжаются дорожные работы, которые начались 24 июня и продлятся до 25 июля.



Ранее «Фонтанка» писала, что Городской центр управления парковками планирует до конца 2021 года увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе как минимум вдвое. Всего зоны платной стоянки появятся на 71 улице, включая Смольный проспект.

