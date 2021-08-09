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Вам казалось, что вы не болели, но тут начинается странное. Когда приходит постковидный синдром

Эпидемиолог: Постковидный синдром может развиться через полгода после выздоровления

Симптомы постковидного синдрома могут стать явными далеко не сразу, а через несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — цитирует РИА Новости 9 августа медика.

По её словам, у людей, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме, синдром может возникнуть спустя месяц.

«Фонтанка» не раз писала о тяжёлых последствиях коронавируса. «Долгий ковид» научились опознавать не сразу. В июне пациенты попросили Минздрав официально признать постковидный синдром. Тем временем в Финляндии для людей с «затянувшимся коронавирусом» открывают специальную клинику.

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Комментарии (2)

Iamthebeast
Болезнь еще слишком молодая, к сожалению, и данных особо нет
zzz34
Это же сколько в России психически больных
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