Вам казалось, что вы не болели, но тут начинается странное. Когда приходит постковидный синдром

Симптомы постковидного синдрома могут стать явными далеко не сразу, а через несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — цитирует РИА Новости 9 августа медика.
По её словам, у людей, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме, синдром может возникнуть спустя месяц.
«Фонтанка» не раз писала о тяжёлых последствиях коронавируса. «Долгий ковид» научились опознавать не сразу. В июне пациенты попросили Минздрав официально признать постковидный синдром. Тем временем в Финляндии для людей с «затянувшимся коронавирусом» открывают специальную клинику.