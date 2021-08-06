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В Финляндии людей с «затянувшимся коронавирусом» будут лечить в специальной поликлинике

В Хельсинки людей с длительными симптомами COVID-19 будут принимать в специальном медучреждении.

«В поликлинике <...> проходят лечение пациенты с хроническими симптомами коронавирусной инфекции», — сообщает 6 августа университетская больница Хельсинки. Медучреждение будет принимать при длительных последствиях COVID-19 по направлению врача или в случае, если у финна был диагностирован коронавирус, но симптомы не заканчиваются 3 месяца. В клинике собираются проводить исследования «длительного ковида». Пациентов пока немного.

Переболевшие коронавирусной инфекцией в России рассказали Минздраву о последствиях «длительного ковида» и попросили признать его официально. Подробнее о постковидном синдроме в Петербурге читайте в материале издания «Доктор Питер».

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