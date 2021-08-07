Глава ОКР Станислав Поздняков пообещал добиться «детального разбора ситуации» с судейством на Олимпиаде.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в Международную федерацию», — написал 7 августа Поздняков в своем Instagram.
По его словам, российская сторона хочет получить разъяснения о судействе соревнований. Глава ОКР заверил, что будет добиваться «детального разбора ситуации», и пообещал обнародовать результаты.
Дина Аверина в личном многоборье по художественной гимнастике получила серебро. Это вызвало скандал, поскольку представители России заявили, что Аверину засудили. Золото оказалось в руках у израильтянки Линой Ашрам, несмотря на то что она допустила ошибку в финальном соревновании и уронила ленту. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».