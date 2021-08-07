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«Закрывать глаза на эту ситуацию мы не будем». Россия требует объяснений у Международной федерации после серебра у гимнастки Авериной

Глава Олимпийского комитета России обратился в Международную федерацию гимнастики из-за серебра Авериной

Глава ОКР Станислав Поздняков пообещал добиться «детального разбора ситуации» с судейством на Олимпиаде.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в Международную федерацию», — написал 7 августа Поздняков в своем Instagram.

По его словам, российская сторона хочет получить разъяснения о судействе соревнований. Глава ОКР заверил, что будет добиваться «детального разбора ситуации», и пообещал обнародовать результаты.

Дина Аверина в личном многоборье по художественной гимнастике получила серебро. Это вызвало скандал, поскольку представители России заявили, что Аверину засудили. Золото оказалось в руках у израильтянки Линой Ашрам, несмотря на то что она допустила ошибку в финальном соревновании и уронила ленту. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Виталий Кувшинов
Кругом враги! И только рассеяне в белом!
266081655
Опять мы одни проив всех.... Никто нас не любит....
266081655
"Да ты, холоп, всё не уймёшься!" (С)
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