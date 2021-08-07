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Винер-Усманова после серебра Авериной: Сомневаюсь, что мы в олимпийской семье останемся

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что необходимо принимать меры, чтобы художественная гимнастика не вылетела из олимпийской семьи.

«Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Если не будут приняты необходимые меры, она вылетит из олимпийской семьи», — цитирует 7 августа Винер-Усманову РИА «Новости».

По ее словам, сегодняшний результат в личном многоборье по художественной гимнастике попирает законы и правила спорта. Он также назвала «вопиющей несправедливостью» второе место россиянки Дины Авериной, которая уступила израильтянке Линой Ашрам.

Винер-Усманова на вопрос о дальнейшей работе в сборной заявила, что «всегда хочется рукой махнуть». «Я вообще сомневаюсь, что мы в олимпийской семье останемся», — отметила тренер.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (10)

266081655
Это та, которая замужем за кошельком путина у которого щёки висят до земли.....
Владислав М
Если судейство было с нарушением, то МОК разрешит этот вопрос. Видео выступлений есть и эксперты скажут своё слово.
260708081
Поскольку она с ними не поехала, быть может, и это сыграло роль?..
Если человеку 73 года - понятно, что ей сложно, переболела ковидом, но, возможно, есть и помоложе кандидаты? Зачем "покидать олимпийскую семью" из-за одной неудачи?
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