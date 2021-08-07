Винер-Усманова после серебра Авериной: Сомневаюсь, что мы в олимпийской семье останемся

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова считает, что необходимо принимать меры, чтобы художественная гимнастика не вылетела из олимпийской семьи.



«Сегодняшнее судейство говорит о том, что художественная гимнастика себя как вид спорта изживает. Если не будут приняты необходимые меры, она вылетит из олимпийской семьи», — цитирует 7 августа Винер-Усманову РИА «Новости».



По ее словам, сегодняшний результат в личном многоборье по художественной гимнастике попирает законы и правила спорта. Он также назвала «вопиющей несправедливостью» второе место россиянки Дины Авериной, которая уступила израильтянке Линой Ашрам.

