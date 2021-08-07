Татьяна Тарасова о судействе на Олимпиаде после инцидента с Авериной: «Бандиты! Настоящие бандиты!»

«Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас», — заявила Тарасова 7 августа порталу «Чемпионат.com».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.



Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

