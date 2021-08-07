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Татьяна Тарасова о судействе на Олимпиаде после инцидента с Авериной: «Бандиты! Настоящие бандиты!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас», — заявила Тарасова 7 августа порталу «Чемпионат.com».

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (8)

266081655
Ну да.... Все вокруг нас бандиты... Все неправы... Только мы - белые и пушистые.... В духе доктрины несменяемого.......
265086415
Пу-хороший!!!
265086415
Путин-хороший!!!
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