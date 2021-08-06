Американская исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками радостью от покупки своего первого в жизни iPad. Она сказала, что теперь ей не придётся держать в руках маленький телефон, день приобретения гаджета она назвала грандиозным.
«Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!» — сказала певица.
В конце своего первого видео, снятого на новый iPad, она станцевала в розовых туфлях и отметила: «Могла ли я сделать это, если бы была пьяна». В описании к ролику она объяснила, что повторила сцену из фильма «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids, 2011).
«Я так горжусь своими новыми туфлями… Я должна была повторить эту сцену», — написала Спирс.
Последние 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми. Оспорить эти отношения в суде не удалось. Сама певица подробно рассказывала о жизни в несвободе. Также она заявила, что не будет выступать, пока находится под отцовской опекой.