Американская исполнительница Бритни Спирс поделилась с подписчиками радостью от покупки своего первого в жизни iPad. Она сказала, что теперь ей не придётся держать в руках маленький телефон, день приобретения гаджета она назвала грандиозным.



«Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!» — сказала певица.