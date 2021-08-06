Бедность поднялась с минимумов. За ее чертой живут 13,1% россиян

Доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года обладают 19,1 млн россиян, что соответствует 13,1% жителей страны. Такие данные 6 августа публикует Росстат.



По предварительной информации ведомства, в первом квартале 2021 года за чертой бедности находилось 21,1 млн россиян, что соответствовало 14,4%. Во втором квартале численность бедных снизилась до 17,7 млн человек или 12,1%.

Ранее Росстат сообщал, что количество россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, в 2020 году снизилось до 12,1% и составило 17,8 млн человек. Как выяснили тогда журналисты, этот показатель оказался минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находились 11,3% жителей страны.