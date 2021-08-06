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Бедность поднялась с минимумов. За ее чертой живут 13,1% россиян

Росстат оценил уровень бедности в первом полугодии 2021 года в 13,1%

Доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года обладают 19,1 млн россиян, что соответствует 13,1% жителей страны. Такие данные 6 августа публикует Росстат.

По предварительной информации ведомства, в первом квартале 2021 года за чертой бедности находилось 21,1 млн россиян, что соответствовало 14,4%. Во втором квартале численность бедных снизилась до 17,7 млн человек или 12,1%.

Ранее Росстат сообщал, что количество россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, в 2020 году снизилось до 12,1% и составило 17,8 млн человек. Как выяснили тогда журналисты, этот показатель оказался минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находились 11,3% жителей страны.

Показатели бедности от службы госстатистики резко раскритиковал бизнесмен Олег Дерипаска. Он назвал их «победами на бумаге» и жонглированием цифрами. В Кремле признали опыт предпринимателя, но предпочли больше доверять Росстату, обладающему большим количеством данных. После этого Дерипаска отредактировал пост, удалив из него критику ведомства.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Ну что, встали с колен или еще нет?
262224921
Зато у нас вакцины, парады и прочие мероприятия . Тошнит уже от этой правящей элитки
Михаил Петров-Водкин
Детство и юность, проведённые в нищете, являются отличным человеческим капиталом для старта, что мы видим на примере Национального лидера.
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