Задержан ещё один сотрудник ИВС в Подмосковье, откуда сбежали арестанты

«Задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — уточнила официальный представитель СКР.

Следствие по делу о побеге пятерых заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре задержало ещё одного сотрудника учреждения по подозрению в превышении полномочий. Об этом со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий 6 августа сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что задержан один из дежурных по ИВС — майор полиции, который незадолго до побега перевёл сбежавшего из изолятора Александра Мавриди в камеру к соотечественникам.



Напомним, что в ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС МВД по Истре совершили побег пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж — выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.



Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах отхода беглецов. «Фонтанка» писала, что ориентировка отправлена в том числе в Петербург.

