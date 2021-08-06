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Гаечный ключ к свободе. Следком показал камеру беглецов из истринского изолятора

Опубликовано видео из подмосковного изолятора, откуда сбежали пятеро заключённых

Следственный комитет опубликовал оперативное видео из изолятора в Московской области, где 6 августа недосчитались пятерых заключённых. Тюремный быт предсказуемо скромен.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что задержан один из дежурных по ИВС — майор полиции, который незадолго до побега перевёл Александра Мавриди в камеру к соотечественникам. Официального подтверждения этой информации нет.

Мавриди, обвиняемый в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего, сбежал вместе с четырьмя гражданами Молдавии, которым вменяют серию краж. СМИ пишут, что мужчины вскрыли дверь камеры при помощи гаечного ключа. В СК возбудили дело о превышении должностных полномочий неустановленным сотрудником ИВС.

В поисках беглецов полиция ставит заслоны на дорогах Подмосковья, ориентировки пришли в том числе в Петербург.

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