Следственный комитет опубликовал оперативное видео из изолятора в Московской области, где 6 августа недосчитались пятерых заключённых. Тюремный быт предсказуемо скромен.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что задержан один из дежурных по ИВС — майор полиции, который незадолго до побега перевёл Александра Мавриди в камеру к соотечественникам. Официального подтверждения этой информации нет.
Мавриди, обвиняемый в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего, сбежал вместе с четырьмя гражданами Молдавии, которым вменяют серию краж. СМИ пишут, что мужчины вскрыли дверь камеры при помощи гаечного ключа. В СК возбудили дело о превышении должностных полномочий неустановленным сотрудником ИВС.
В поисках беглецов полиция ставит заслоны на дорогах Подмосковья, ориентировки пришли в том числе в Петербург.