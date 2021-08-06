Смольный объяснил, почему раньше срока открыли гигантский пункт вакцинации в «Галерее»

Но полноценно он заработает лишь в понедельник, 9 августа, пояснили в Смольном. Накануне там прогулялся корреспондент «Фонтанки».



«Сейчас пункт функционирует в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы там привито 140 человек: 15 — в первый день работы, 125 — во второй. Это преимущественно посетители торгового центра», — рассказали в Смольном 6 августа.



С 9 августа пункт начнет работать в полном объеме. В нем будет 11 прививочных кабинетов, 11 врачей, 11 медицинских сестер и 6 администраторов. Вакцинация будет проводиться вакцинами «ГамКовидВак» и «Спутник Лайт». Просторное помещение общей площадью 600 квадратных метров позволит избежать скопления людей. Вакцинироваться в них можно ежедневно с 10:00 до 22:00.

