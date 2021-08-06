Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после дымного шоу в МО «Смольнинское». До 5 лет грозит тому, кто нажал на кнопку

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа, накануне дознание Центрального УМВД определило квалификацию дымного шоу как «хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения» — ст. 213, часть 1, пункт «а». Согласно санкции статьи, хулигану может грозить до пяти лет в колонии.



Теперь сотрудникам МВД предстоит найти того, кто 4 августа около половины восьмого вечера на 8-й Советской во время интервью муниципальных депутатов «Смольнинского» по поводу предстоящих выборов сопроводил их «спецэффектами» в виде хлопка и красного дыма. https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70062011/

