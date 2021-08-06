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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после дымного шоу в МО «Смольнинское». До 5 лет грозит тому, кто нажал на кнопку

Полиция Центрального района посчитала хулиганством взрыв фейерверка у МО «Смольнинское»

В центре Петербурга ищут того, кто нажал на кнопку радиопередатчика, запустившего работу промышленного фейерверка у лестницы в офис МО «Смольнинское».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 августа, накануне дознание Центрального УМВД определило квалификацию дымного шоу как «хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения» — ст. 213, часть 1, пункт «а». Согласно санкции статьи, хулигану может грозить до пяти лет в колонии.

Теперь сотрудникам МВД предстоит найти того, кто 4 августа около половины восьмого вечера на 8-й Советской во время интервью муниципальных депутатов «Смольнинского» по поводу предстоящих выборов сопроводил их «спецэффектами» в виде хлопка и красного дыма. https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70062011/

Как установили специалисты, сработал дымный факел, который запустили с помощью радиопередатчика. https://www.fontanka.ru/2021/08/05/70062773/

В июле стало известно, что МО «Смольнинское» грозит роспуск. Прокуратура Центрального района Петербурга подала иск с просьбой установить, что совет муниципального образования «Смольнинское» не собирался более трех месяцев подряд. В июне 2021 года аналогичный иск подали исполняющий обязанности главы совета «Смольнинского» Григорий Ранков и петербуржец Юрий Авдеев, однако им было отказано.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
да по ночам во дворах жилых домов в СПб неустановленные психически ненормальные лица в среднем раз в квартал нажимают такие хлопки и фейерверки по своим личным поводам, что город позавидует, и ничего, и полиция, и горожане терпят... а тут 5 лет)
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