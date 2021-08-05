Заберите ваши грязные деньги. Финские банки массово закрывают счета российских компаний

Фото: Сергей Михайличенко/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться







Едва начав выпуск продукции, завод оказался на грани закрытия, рассказал «Фонтанке» исполнительный директор «Аргус-Спектра» Михаил Левчук. Специально для него в Савонлинне было зарегистрировано финское юрлицо Asi Oy LTD. Запустив проект стоимостью 3 млн евро еще в 2019 году, компания два года потратила на то, чтобы доказать, что его продукция может использоваться в Евросоюзе. Речь шла о бесконтактных пожарных датчиках, которые уже много лет делаются в Петербурге и продаются по всему миру.

«Коронавирусный год мы посвятили тому, чтобы получить все необходимые сертификаты. Наконец осенью мы начали выпускать продукцию. К сегодняшнему дню объем выпуска составил примерно 2 млн евро», — рассказал «Фонтанке» Михаил Левчук. Однако выйти на проектную мощность — 50 млн евро — теперь будет нелегко: в конце июля оба банка, в которых обслуживались счета Asi Oy LTD — OP и DanskeBank, — объявили, что закрывают их. Пришлось бежать, писать заявления, чтобы вывести остатки денег. Но о продолжении полноценной работы сейчас речи нет: компания не может платить зарплату и налоги, рассчитываться с контрагентами.



«Банки ссылаются на директиву центробанка Евросоюза, согласно которому Россия якобы входит в список рискованных стран для расчетов. Мы потратили время на то, чтобы отыскать документ, на который они ссылаются, и выяснили, что это все вранье — России в этом списке нет», — негодует Михаил Левчук.

Однако он отмечает, что жизнь с закрытием счетов не остановилась и просто бросать завод, в который они вложили несколько лет своей жизни и 3 миллиона евро, он не собирается. «Но с частью сотрудников нам придется сейчас расстаться», — расстраивается предприниматель.

Обходной маневр

Варианты для продолжения работы, несмотря на закрытие счетов, у российских компаний в Финляндии остаются — у попавших в такую же ситуацию фирм уже есть опыт решения проблемы: открыть счет в банке за пределами страны. По информации «Фонтанки», даже крупнейший российский проект там — строительство АЭС «Ханхикиви» — столкнулся с такой же проблемой. Российская компания-подрядчик, зарегистрировавшая в Финляндии местное юрлицо, обеспечивая финнов рабочими местами и исправно платя налоги, сейчас вынуждена обслуживаться в эстонском банке. Его название просят не афишировать — идти на открытый конфликт, рискуя потерять выгодный контракт, никто не хочет.



«Сейчас у нас собраны задокументированные данные о 12 случаях, подобных «Аргусу», — рассказал «Фонтанке» торговый представитель РФ в Финляндии Антон Логинов. — Однако мы имеем информацию, по большей части, о среднем и крупном бизнесе — таких российских предприятий в Финляндии работает несколько десятков. Возможно, наш список будет расширяться за счет более мелких проектов, которые сейчас также сталкиваются со сложностями в банковском обслуживании».

По его словам, официально финские власти опровергают любые подозрения в предвзятом отношении к российскому бизнесу и объясняют проблемы с банками рутинными процедурами исполнения ими антикоррупционных директив ЕС. В неформальных же беседах, рассказывает Антон Логинов, можно услышать подтверждение пристального внимания к некоторым компаниям, однако оно касается не только России, но и всех резидентов в юрисдикциях за пределами Евросоюза. «Тем не менее ни в прессе, ни в ходе деловых контактов мы никогда не слышали про аналогичные трудности у фирм из США или Юго-Восточной Азии. Все они касались лишь России, Украины, Казахстана и других стран бывшего СССР», — делится наблюдениями торгпред.



Чтобы как-то донести до властей Финляндии масштаб проблемы, Антон Логинов запланировал на осень круглый стол, куда будут приглашены представители местного регулятора — Центробанка, банкиры, а также российские компании. «Мы постараемся показать им, что в России антикоррупционные меры в банковском секторе России также очень жесткие, и нам в этом смысле можно доверять», — говорит дипломат.

Не только банки

Вместе с тем проблемы с банками — не единственные препятствия, с которыми сталкиваются россияне, пытающиеся вести бизнес в Финляндии. Крупный петербургский фармпроизводитель «Биокад» с 2017 года не может начать работу своего подразделения в Турку. В последней беседе с «Фонтанкой» международный директор по качеству российской фирмы Хейкки Нисканен затруднился дать какой-либо прогноз о сроках, когда он сможет получить лицензию на строительство. Для этого сперва надо согласовать дизайн-проект — этого пока тоже не удалось сделать. Без разрешения на строительство невозможно получить лицензию на медицинскую часть, а значит, не идет пока речь и о закупке оборудования.



«Биокад» подписал соглашение с фармкластером Turku Science Park, Университетом Турку и Академией Або еще в 2017 году. Компания планировала в течение семи лет вложить в создание производства более 25 млн евро. Проект «Биокада» упоминался на самом высоком уровне — на встрече главы России Владимира Путина с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Планы по созданию дизайн-проекта озвучивались еще в 2017 году, но к началу 2021 года он так и не был разработан.

Российское фармпредприятие ни разу не заявило публично о каком-то предвзятом к себе отношении, однако об излишней бюрократизированности процессов, с которыми ему пришлось столкнуться, в финской прессе говорил генеральный директор научного парка «Турку» Нико Кююняряйнен. Никто не ожидал, что россиянам легко и быстро разрешат продавать свои таблетки на европейском рынке. Иностранным фирмам тоже приходится пройти несколько кругов бюрократического ада, прежде чем они получат доступ к российским пациентам. Однако задержка этого процесса уже на четыре года — это явный перебор.



Никаких инвестиций

Недовольны излишне строгими процедурами по отношению к российским инвесторам даже местные муниципальные власти, которые особенно сильно заинтересованы в их приходе. К примеру, Янне Лайне, мэр Савонлинны, где располагается финское подразделение «Аргус-Спектр», отметил, что городские власти оказывают поддержку пострадавшим от банковского произвола предприятиям и проводят регулярные консультации с банками. Однако особой пользы это пока не приносит.

«Финляндия позиционирует себя как открытую для инвестиций страну, но проблемы, подобные этой, сильно снижают интерес российских компаний к ведению там бизнеса», — отмечает Антон Логунов. При этом он дипломатично предлагает не видеть в решениях банков политическую волю финских властей — все же большинство российских предприятий, работающих там, о проблемах не сообщали. При этом он рассказал, что с пристрастным отношением банков сталкиваются и сами финны. «Один из местных предпринимателей рассказал, что пытался организовать логистическую компанию, которая занималась бы доставкой грузов из Азии через Россию в Финляндию. Однако ему так и не открыли счет, предложив обслуживаться в российских или азиатских банках», — рассказал Антон Логунов.



«Фонтанка» обратилась за разъяснениями позиции финского регулятора в Минфин Финляндии, однако к моменту публикации ответ не пришел.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

