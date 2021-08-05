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Петербуржца приговорили к четырем с половиной годам колонии за нападение на полицейских на митинге

Октябрьский райсуд Петербурга признал Николая Девятого виновным в нападении на полицейских и отправил его в колонию на 4 года 6 месяцев.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Владимир Терещенко, 5 августа судья Роман Калитко назначил Девятому реальный срок. Иски потерпевших удовлетворены на 300 тысяч рублей.

«Приговор, безусловно, будем обжаловать», — добавил защитник. В прениях прокуратура требовала для Девятого шесть лет.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Девятому назначили колонию общего режима. Проведенное в СИЗО время — полных семь месяцев — зачтется как день за полтора.

Приговор суд планировал огласить в начале июня, но подсудимого перестали доставлять из СИЗО-6. Защита связывала это с обращением Девятого в ФСБ о вымогательствах в следственном изоляторе. После статьи «Фонтанки» к фигуранту приезжали представители УФСИН, он подтвердил ранее изложенные факты.

Николай Девятый утром 23 января 2021 года прорвал полицейское оцепление на митинге в защиту Алексея Навального и нокаутировал двух сотрудников ДПС.

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Комментарии (7)

EveReady
Этот гражданин за дело получил. Гайцы не при делах были, а он злость свою на них сорвал. Не фига не политический. Гопарь обыкновенный.
AGP
Кто первый про пластиковые стаканчики вспомнит? Странно, что я первый 😀
Жаконин
Мужик принял прогулку школьников за восстание и жестоко поплатился…
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