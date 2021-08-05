Петербуржца приговорили к четырем с половиной годам колонии за нападение на полицейских на митинге

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Владимир Терещенко, 5 августа судья Роман Калитко назначил Девятому реальный срок. Иски потерпевших удовлетворены на 300 тысяч рублей.



«Приговор, безусловно, будем обжаловать», — добавил защитник. В прениях прокуратура требовала для Девятого шесть лет.



Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Девятому назначили колонию общего режима. Проведенное в СИЗО время — полных семь месяцев — зачтется как день за полтора.



Приговор суд планировал огласить в начале июня, но подсудимого перестали доставлять из СИЗО-6. Защита связывала это с обращением Девятого в ФСБ о вымогательствах в следственном изоляторе. После статьи «Фонтанки» к фигуранту приезжали представители УФСИН, он подтвердил ранее изложенные факты.

