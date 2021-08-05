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Прокуратура просит 6 лет колонии петербуржцу Девятому за нападение на полицейских на митинге

Октябрьский районный суд Петербурга 5 августа провел прения по делу Николая Девятого, обвиненного в нападении на сотрудников полиции на митинге в поддержку Навального. Прокуратура требует отправить фигуранта в колонию общего режима на шесть лет.

Как сообщил «Фонтанке» 5 августа адвокат Владимир Терещенко, к назначенному сроку обвинение просило взыскать с Девятого 300 тысяч рублей в пользу потерпевших. Они заявляли иски по 200 тысяч, фигурант выплатил по пятьдесят каждому.

Защита просит приговорить Девятого условно. До ареста он содержал семью, платил ипотеку, ранее не привлекался.

Девятый находится в СИЗО-6 Горелово. Несколько раз его не доставляли в суд. «Фонтанка» писала, что перебои с конвоем начались после того, как Девятый написал заявление в ФСБ о систематических поборах в СИЗО.

По версии обвинения, 23 января 2021 года Девятый прорвал оцепление на митинге в поддержку Алексея Навального и нокаутировал двух сотрудников ДПС. Его задержали через несколько часов.

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Комментарии (25)

chip1
Положил то он их красиво, но нужно учитывать последствия и поведение большинства, так вот одному кидаться на амбразуры глупо, больше смахивает на провокацию.
Владислав М
Правосудие кривых зеркал.
261844081
То есть у нас систематичные побои женщины- сама виновата, разберётся, зачем вам заявление писать и 1000 и 1 завершение ненужности от следователя. А сильная однократная пощёчина огромному мужчине без сильных повреждений-6 лет????
Я просто негодую от этой несправедливости
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