Как сообщил «Фонтанке» 5 августа адвокат Владимир Терещенко, к назначенному сроку обвинение просило взыскать с Девятого 300 тысяч рублей в пользу потерпевших. Они заявляли иски по 200 тысяч, фигурант выплатил по пятьдесят каждому.
Защита просит приговорить Девятого условно. До ареста он содержал семью, платил ипотеку, ранее не привлекался.
Девятый находится в СИЗО-6 Горелово. Несколько раз его не доставляли в суд. «Фонтанка» писала, что перебои с конвоем начались после того, как Девятый написал заявление в ФСБ о систематических поборах в СИЗО.
По версии обвинения, 23 января 2021 года Девятый прорвал оцепление на митинге в поддержку Алексея Навального и нокаутировал двух сотрудников ДПС. Его задержали через несколько часов.