Мужчина, выбросивший сына из окна в Москве, задержан после побега

Москвич, подозреваемый в покушении на убийство своего малолетнего сына, задержан, сообщает 5 августа ГСУ СК по столице.



«В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.



Вчера вечером на юго-востоке столицы, на улице Шумилова, отец выбросил с 5 этажа своего 2-летнего ребёнка, а затем скрылся. Малыш получил тяжёлые травмы, сейчас его спасают врачи в больнице.

