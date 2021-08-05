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Мужчина, выбросивший сына из окна в Москве, задержан после побега

Москвич, подозреваемый в покушении на убийство своего малолетнего сына, задержан, сообщает 5 августа ГСУ СК по столице.

«В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — отмечается в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера вечером на юго-востоке столицы, на улице Шумилова, отец выбросил с 5 этажа своего 2-летнего ребёнка, а затем скрылся. Малыш получил тяжёлые травмы, сейчас его спасают врачи в больнице.

По данным РИА Новости, опекуном мальчика является бабушка. Она находилась в квартире, матери не было, она с ними не живёт. Пьяный отец (он 1996 года рождения) пришёл к ним и повздорил с бабушкой. Во время ссоры он выместил злость на сыне.

В Петербурге 3 августа отец чуть не убил 9-летнего сына. Он выпил, начал воспитывать ребёнка, а затем стал его душить. Возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

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Комментарии (8)

nuga
оскотинивание человека
266165600
Во вчерашней новости он у вас трехлетний...
265101847
Даже самцы в природе помогают выхаживать потомство, но постсоветское быдло калечит своих детей. Алкашня, которую нужно стерилизовать, а лучше уничтожать.
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