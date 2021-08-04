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В Москве трехлетнего мальчика выбросили с пятого этажа. Отец из квартиры сбежал

В Москве полиция ищет отца, которого подозревают в попытке убить маленького сына

Трехлетнего ребенка выбросили из окна пятого этажа в Москве 4 августа. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Правоохранительные органы разыскивают его отца по подозрению в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет столицы.

По данным следствия, вблизи жилого дома по улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами характерными при падении с высоты. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной версии, ребенок находился под опекой бабушки, а мать мальчика с ним не проживала. По его словам, пьяный родитель 1996 года рождения пришел к сыну, произошла ссора с бабушкой, в ходе которой он предположительно выбросил ребенка из окна и сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

Месяцем ранее близ жилого дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорождённой девочки. Судя по характеру травм, она выпала из окна. Следствие предварительно установило, что в одной комнате с младенцем, оставленным на время без присмотра родителей, находился 13-летний брат, страдающий психическим заболеванием.

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