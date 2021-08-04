В Москве трехлетнего мальчика выбросили с пятого этажа. Отец из квартиры сбежал

Трехлетнего ребенка выбросили из окна пятого этажа в Москве 4 августа. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Правоохранительные органы разыскивают его отца по подозрению в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет столицы.



По данным следствия, вблизи жилого дома по улице Шумилова обнаружили малолетнего мальчика с травмами характерными при падении с высоты. Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной версии, ребенок находился под опекой бабушки, а мать мальчика с ним не проживала. По его словам, пьяный родитель 1996 года рождения пришел к сыну, произошла ссора с бабушкой, в ходе которой он предположительно выбросил ребенка из окна и сбежал.