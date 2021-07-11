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Новорождённую москвичку выбросили из окна. В комнате оставался её психически больной брат

По факту гибели младенца на севере Москвы возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту гибели младенца на севере столицы. Как сообщили в ведомстве, 11 июля близ жилого дома на Левобережной улице было найдено тело новорождённой девочки. Судя по характеру травм, она выпала из окна.

Следствие предварительно установило, что в одной комнате с младенцем, оставленным на время без присмотра родителей, находился 13-летний брат, страдающий психическим заболеванием.

В СКР уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Под Новый год и сразу после два случая дефенестрации, правда, не смертельных, произошли и в Петербурге, и Ленобласти. С пятого этажа выбросил девушку рецидивист в Красногвардейском районе города 20 декабря 2020 года. А 3 января в Сосновом Бору 29-летнюю женщину скинул с четвёртого этажа её супруг. Обе женщины поступили к медикам в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (5)

Geezer
Корректно писать "психически больной" про детей, страдающих аутизмом? Вой не подымется? Или в контексте такой новости можно? В случаях, когда пишут о фондах поддержки родителей детей-аутистов, или когда появляется новость о том что очередного ребенка с аутизмом выгнали/не пустили в/из школы/самолëта/общественного пространства я че то не видел заголовков в духе "психически больного не пустили на урок труда сколотить скворечник"
Это двойные стандарты, вашу мать! Как нормальному человеку разобраться?!
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