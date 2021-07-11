Новорождённую москвичку выбросили из окна. В комнате оставался её психически больной брат

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту гибели младенца на севере столицы. Как сообщили в ведомстве, 11 июля близ жилого дома на Левобережной улице было найдено тело новорождённой девочки. Судя по характеру травм, она выпала из окна.

Следствие предварительно установило, что в одной комнате с младенцем, оставленным на время без присмотра родителей, находился 13-летний брат, страдающий психическим заболеванием.



В СКР уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Под Новый год и сразу после два случая дефенестрации, правда, не смертельных, произошли и в Петербурге, и Ленобласти. С пятого этажа выбросил девушку рецидивист в Красногвардейском районе города 20 декабря 2020 года. А 3 января в Сосновом Бору 29-летнюю женщину скинул с четвёртого этажа её супруг. Обе женщины поступили к медикам в тяжёлом состоянии.

