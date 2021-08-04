Следственный комитет в Петербурге будет настаивать на изоляции отца, который учил сына приемами удушения. Ребенка спасла мать

СК Петербурга будет выходить в суд с ходатайством об аресте 33-летнего жителя Невского района, который с особой жестокостью учил сына хорошему поведению.



Как сообщает пресс-служба ведомства 4 августа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», ему предъявлено обвинение.



По версии следствия, отец школьника в квартире дома по Дальневосточному проспекту, выпив, устроил 9-летнему разборки. Сначала он избил ребенка, а потом начал его душить. Полицию вызвала мать мальчика, которая, чтобы совершить звонок, забаррикадировалась в туалете.