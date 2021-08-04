FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.87р86.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Следственный комитет в Петербурге будет настаивать на изоляции отца, который учил сына приемами удушения. Ребенка спасла мать

Петербуржцу, который избил и душил девятилетнего сына, предъявили обвинение в покушении на убийство

СК Петербурга будет выходить в суд с ходатайством об аресте 33-летнего жителя Невского района, который с особой жестокостью учил сына хорошему поведению.

Как сообщает пресс-служба ведомства 4 августа, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, отец школьника в квартире дома по Дальневосточному проспекту, выпив, устроил 9-летнему разборки. Сначала он избил ребенка, а потом начал его душить. Полицию вызвала мать мальчика, которая, чтобы совершить звонок, забаррикадировалась в туалете.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Zloi_prohozhiy
баба вообще вменяемая с таким дег?нератом петушастым жить? Давно бы ушла
261844081
Сил и упорства женщине! Ну и справедливого суда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний