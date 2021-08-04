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Песков допустил, что из-за сдерживания изменений климата в России могут ввести налог на мясо

Контроль за выбросами углекислого газа в России и других странах может в будущем распространиться на животноводство и принять форму налога на мясо. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует эксперта ТАСС.

Правительство России уделяет все больше времени климатической повестке. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина при кабмине создадут рабочие группы по адаптации российской экономики к условиям снижающегося спроса на углеводороды. Участники этих групп в закрытом формате определят оптимальный сценарий развития страны в этом направлении. Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил о новой технологической революции, связанной с глобальным энергопереходом. По его мнению, она приведет к формированию новой мировой элиты ХХI и XXII веков. Российскую экономику в связи с этим может ждать как «уникальный» удар, так и новые возможности. По личной оценке Чубайса, последствия отказа ведущих экономик мира от углеводородов могут стоить России 10% ВВП.

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Комментарии (18)

266188950
а еще надо запретить дышать, чтобы углекислый газ не производили.
f0ntan
Я хочу, чтобы в холодной России температура росла и вернулась в своим значениям доледникового периода, когда в Якутии росли пальмы и бродили мамонты, кости и бивни которых находят до сих пор. Поэтому никакого глобального потепления нет - температура возвращается к значению доледниковому периода, когда жили динозавры, которые вымерили от похолодания
Cashmare
а давайте всем песковым, которые к корыту приучены, запретим углекислый газ вырабатывать, а портят воздух только
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