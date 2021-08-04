Песков допустил, что из-за сдерживания изменений климата в России могут ввести налог на мясо

Контроль за выбросами углекислого газа в России и других странах может в будущем распространиться на животноводство и принять форму налога на мясо. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — цитирует эксперта ТАСС.