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На улице Пилотов дерево после урагана прилегло на машины. Жильцы не могут добиться уборки целый день

Упавшее на авто дерево на улице Пилотов с ночи лежит неубранным

Жители Московского района Петербурга тоже прочувствовали на себе разгул стихии. На улице Пилотов, 15/1 дерево упало на припаркованные машины. Повреждения не фатальные, но собственников квартир волнует другое — волокита с уборкой. Один из жильцов 3 августа сообщил о проблеме «Фонтанке».

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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«На улице Пилотов 15 корп 1 упало дерево в 3:00 утра. Пострадало 2 машины, и остатки дерева могут упасть на вход в парадную. Телефон начальника этого участка отключен, дворники ему звонят — нет реакции. Обращение в городской портал в 13:00 — нет реакции».

«Фонтанка» позвонила в управляющую компанию «Пулковская усадьба». Там посоветовали написать официальный запрос по поводу дерева, так как комментарий может дать только директор.

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Ранее в Смольном отчитались о последствиях урагана в Петербурге. Больше всего деревьев упало в Красносельском районе, немного поредел Приморский парк Победы и Южно-Приморский парк.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

В МЧС сообщили, за ночь получили 19 заявок об упавших деревьях, столько же раз обращались по поводу подтопленных подвальных помещений. Петербург местами уходил под воду, главным дождевым бассейном вновь оказалась Парашютная. В Водоканале подсчитали, что за ночь 3 августа местами вылилось столько, сколько должно было за месяц. Заявки вынужденно ставили в очередь.

Циклон, который обеспечил Петербург ливнем, называют «Гвидо». Синоптики уточнили, что он уходит в Карелию, так что пик непогоды миновал.

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Комментарии (2)

266188194
Пулковская усадьба такая же гнилая контора как и была до этого - профсервис. Сами себя переизбрали и подделали подписи жильцов авиагородка. Теперь работать не хотят. Им ещё по заслугам прилетит обязательно...
22ilves
Авиагородок? Там такое было часто.
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