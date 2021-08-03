«На улице Пилотов 15 корп 1 упало дерево в 3:00 утра. Пострадало 2 машины, и остатки дерева могут упасть на вход в парадную. Телефон начальника этого участка отключен, дворники ему звонят — нет реакции. Обращение в городской портал в 13:00 — нет реакции».
«Фонтанка» позвонила в управляющую компанию «Пулковская усадьба». Там посоветовали написать официальный запрос по поводу дерева, так как комментарий может дать только директор.
Ранее в Смольном отчитались о последствиях урагана в Петербурге. Больше всего деревьев упало в Красносельском районе, немного поредел Приморский парк Победы и Южно-Приморский парк.