Как сообщает 3 августа пресс-служба МЧС России, в Тверской области накануне прошел ураган. Наибольший урон стихия нанесла городу Андреаполь и Осташковскому городскому округу.
Ветер снес кровли и разбил окна 65 частных жилых домов. Также повалены более 90 деревьев, повреждены линии электропередач, люди сидят без света. Пострадали несколько человек. Сейчас спасатели обходят домовладения и обеспечивают граждан едой и водой. На месте работают более 250 сотрудников МЧС и 59 единиц техники.
МЧС России
«Фонтанка» писала, что над Тверской областью 2 августа пронесся смерч. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Сообщалось, что в результате пострадали больше 10 человек, есть погибшие.