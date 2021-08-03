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Мощный ураган прошелся по Тверской области. Ветер сносил крыши и выбивал окна

Спасатели в Тверской области разбираются с последствиями урагана. Повреждены линии электропередач и крыши домов, разбиты окна. Есть пострадавшие.

Как сообщает 3 августа пресс-служба МЧС России, в Тверской области накануне прошел ураган. Наибольший урон стихия нанесла городу Андреаполь и Осташковскому городскому округу.

Ветер снес кровли и разбил окна 65 частных жилых домов. Также повалены более 90 деревьев, повреждены линии электропередач, люди сидят без света. Пострадали несколько человек. Сейчас спасатели обходят домовладения и обеспечивают граждан едой и водой. На месте работают более 250 сотрудников МЧС и 59 единиц техники.

МЧС России

«Фонтанка» писала, что над Тверской областью 2 августа пронесся смерч. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Сообщалось, что в результате пострадали больше 10 человек, есть погибшие.

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Комментарии (2)

hal9000
Так то он не особо мощный..я за таким бегал...)..прост он прошел по населенным пунктам..дома каркасники на взлет от любого ветра пойдут...
262224921
Последствия бесконтрольного выпила леса. К сожалению платят за это не в чем не повинные люди.
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