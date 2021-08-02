Количество пострадавших от урагана в Тверской области растет. Среди погибших есть ребенок

Количество пострадавших от урагана в Тверской области выросло до 13 человек. Как пишет вечером 2 августа РИА Новости, среди погибших есть ребенок.



Ранее сообщалось о настоящем смерче, который прошел над Андреапольским районом Тверской области. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду — он буквально сносил крыши домов.



«Произошли падения более 90 деревьев, пострадали 13 человек (в том числе два ребенка), из них три (в том числе один ребенок) погибли. Повреждены кровли 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях (90 населенных пунктов, 1678 домов, 2278 человек)», — рассказали в МЧС.

