Над западом Тверской области, Андреапольским районом, пронесся настоящий торнадо. Как сообщает 2 августа ИА TVERIGRAD, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.
Ветер повалил деревья и снес крыши домов. Местные жители в соцсетях показывают необычное для этого региона природное явление.
По предварительным данным, которые предоставили в МЧС, во время урагана погибли три человека, еще восемь пострадали. Ущерб от урагана еще предстоит оценить — судя по свидетельствам в соцсетях, без жилья могли остаться десятки, а возможно, и сотни человек.