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Над Тверской областью пронесся смерч. Жители показывают дома без крыш, есть погибшие

Разрушительный смерч прошел над Тверской областью

Над западом Тверской области, Андреапольским районом, пронесся настоящий торнадо. Как сообщает 2 августа ИА TVERIGRAD, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Ветер повалил деревья и снес крыши домов. Местные жители в соцсетях показывают необычное для этого региона природное явление.

По предварительным данным, которые предоставили в МЧС, во время урагана погибли три человека, еще восемь пострадали. Ущерб от урагана еще предстоит оценить — судя по свидетельствам в соцсетях, без жилья могли остаться десятки, а возможно, и сотни человек.

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Комментарии (6)

parsec
на прошлой неделе под Торонто похожее было. никто про"курятники" не злорадствовал... все помогают.
Garret
Тверскую уже не первый десяток лет люто вырубают. Вот и последствия, торнадо не заставил себя долго ждать
266184867
Всем, кто строит курятники со скатными кровлями, - на заметку.
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