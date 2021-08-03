«Вектор»: Эффективность российских вакцин против штамма «дельта» — выше 90%

Руководитель НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора рассказал о российских препаратах при новой вариации COVID-19.



«Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90 %» , — цитирует 3 августа Александра Семенова «Интерфакс».



По его словам, действенность российских препаратов «проверяется постоянно». При этом он подчеркнул, что при «дельта»-штамме требуется больше антител по сравнению с «классическим вариантом».



Семенов заметил, что иностранные вакцины столкнулись со снижением эффективности при индийской вариации.



Американские врачи накануне сравнили «дельта»-вариант коронавируса с лесным пожаром и назвали третью волну самой опасной. В медицинском журнале Vaccines в июле вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов.

