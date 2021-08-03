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«Вектор»: Эффективность российских вакцин против штамма «дельта» — выше 90%

Эффективность российских вакцин от коронавируса может снижаться при индийском штамме «дельта»

Руководитель НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора рассказал о российских препаратах при новой вариации COVID-19.

«Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90 %», — цитирует 3 августа Александра Семенова «Интерфакс».

По его словам, действенность российских препаратов «проверяется постоянно». При этом он подчеркнул, что при «дельта»-штамме требуется больше антител по сравнению с «классическим вариантом».

Семенов заметил, что иностранные вакцины столкнулись со снижением эффективности при индийской вариации.

Американские врачи накануне сравнили «дельта»-вариант коронавируса с лесным пожаром и назвали третью волну самой опасной. В медицинском журнале Vaccines в июле вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов.

Сколько в России случаев заражения «дельта»-штаммом, в конце июля рассказали в Роспотребнадзоре. Особенности третьей волны назвал главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Комментарии (2)

266094080
А чо не 146%?
Такая цифра смотрелась бы солиднее и была бы не менее правдива.
Mimic
"При индейской вариации" - это что еще за зверь такой?
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