«Вектор»: Эффективность российских вакцин против штамма «дельта» — выше 90%

Руководитель НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора рассказал о российских препаратах при новой вариации COVID-19.
«Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше
По его словам, действенность российских препаратов «проверяется постоянно». При этом он подчеркнул, что при «дельта»-штамме требуется больше антител по сравнению с «классическим вариантом».
Семенов заметил, что иностранные вакцины столкнулись со снижением эффективности при индийской вариации.
Американские врачи накануне сравнили «дельта»-вариант коронавируса с лесным пожаром и назвали третью волну самой опасной. В медицинском журнале Vaccines в июле вышла статья об эффективности «Спутника V» против новых штаммов.
Сколько в России случаев заражения «дельта»-штаммом, в конце июля рассказали в Роспотребнадзоре. Особенности третьей волны назвал главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.