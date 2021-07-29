Главврач Коммунарки Денис Проценко в эфире «Знания»: В третью волну появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. Портрет пациента и картина болезни меняются, привычные схемы лечения не всегда срабатывают.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие — появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», — рассказал Проценко, его слова 29 июля приводит Российское общество «Знание» совместно с общероссийской акцией #мывместе.