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Главврач Коммунарки Денис Проценко в эфире «Знания»: В третью волну появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. Портрет пациента и картина болезни меняются, привычные схемы лечения не всегда срабатывают.

«Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм «дельта». Его первая особенность — тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие — появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов», — рассказал Проценко, его слова 29 июля приводит Российское общество «Знание» совместно с общероссийской акцией #мывместе.

Специалист главного ковидного медучреждения Москвы поспешил напомнить, что вакцинация как минимум помогает избежать тяжёлого течения болезни, поэтому прививку откладывать не стоит.

«Вакцинация — единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких», — подчеркнул он.

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Комментарии (8)

266081655
"А может, вы, батюшка, партейный?"(С) Дениса Проценко уже вступили в партию власти? Ась?
SNOW
Вирусы посменно несут вахту. Вдруг - раз, и 90% уже индийских. Предыдущие куда-то пропадают, или летят в секретные ковид-мастерские на перекраску и повышение квалификации и потом возвращаются как Бэтмэн.
Dazdraperma
"Вакцинация — единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией". А почему единственный? Вот, например, человек целых полтора года ежедневно ездит в транспорте без маски. То есть ежедневно, как нас убеждают, подвергается контакту с вирусом. И от этого контакта он (организм) учится вирус побеждать. Вырабатывает, так сказать, иммунный ответ на контакт с малыми дозами вируса. И спустя полтора года пользования метрополитеном, никакой вирус ему уже не страшен.
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