Стыковка модуля «Наука» с Международной космической станцией окончательно завершилась. Как сообщается вечером 30 июля в Twitter Роскосмоса, люки между МКС и модулем открыты.
«Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое. С минуты на минуту ожидаем переход нашего экипажа жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля», — уточнили в Роскосмосе.
Люки между модулем #Наука и МКС открыты!— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 30, 2021
Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое. С минуты на минуту ожидаем переход нашего экипажа жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля pic.twitter.com/bj9xMTiE4G
И добавили, что сегодня космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров установят приборы для анализа и очистки атмосферы на борту «Науки». Напомним, ранее Дмитрий Рогозин заявил, что причиной внештатной ситуации при стыковке модуля с МКС мог стать человеческий фактор.