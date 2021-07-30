Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.Насколько произошедшее фатально и чего ждать дальше, «Фонтанке» рассказал космический эксперт Александр Хохлов.После инцидента НАСА перенесло запуск корабля Starliner с пятницы, 30 июля, на следующую неделю, 3 августа. Команда МКС использует это время для продолжения проверок «Науки», сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот.Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.



21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.