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Многострадальный модуль «Наука» открыл люки

Стыковка модуля «Наука» с Международной космической станцией окончательно завершилась. Как сообщается вечером 30 июля в Twitter Роскосмоса, люки между МКС и модулем открыты.

«Международная космическая станция и многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — теперь единое целое. С минуты на минуту ожидаем переход нашего экипажа жилую зону приборно-герметичного отсека нового российского модуля», — уточнили в Роскосмосе.

И добавили, что сегодня космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров установят приборы для анализа и очистки атмосферы на борту «Науки». Напомним, ранее Дмитрий Рогозин заявил, что причиной внештатной ситуации при стыковке модуля с МКС мог стать человеческий фактор.

Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.Насколько произошедшее фатально и чего ждать дальше, «Фонтанке» рассказал космический эксперт Александр Хохлов.После инцидента НАСА перенесло запуск корабля Starliner с пятницы, 30 июля, на следующую неделю, 3 августа. Команда МКС использует это время для продолжения проверок «Науки», сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот.Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

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Комментарии (5)

Dim22
Я уж подумал , что сам по себе люки открыл .
Modest_5e4ce41f7533b
Ну теперь наши космонавты зайдут туда с разводным ключом и все починят. Главное, американцев не пускать, чтобы дырок не насверлили.
266081655
Как бы не отбросил коньки раньше срока.... Распилы и откаты сказываются.....
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