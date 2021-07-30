«Была эйфория, люди расслабились». Рогозин назвал возможные причины инцидента со взбунтовавшимся модулем «Наука» на МКС

Причиной самопроизвольного включения двигателей модуля «Наука», который заставил МКС вращаться, по мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, стал человеческий фактор. Система сама себя откорректировала, пока на МКС радовались успешной стыковке.

«Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки «Науки» с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле «Звезда» и на нашем грузовом корабле «Прогресс», — приводит РИА Новости слова Рогозина, сказанные им в эфире радио «Комсомольская правда» 30 июля.

