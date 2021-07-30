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«Была эйфория, люди расслабились». Рогозин назвал возможные причины инцидента со взбунтовавшимся модулем «Наука» на МКС

Рогозин причиной самопроизвольного включения двигателей «Науки» считает человеческий фактор

Причиной самопроизвольного включения двигателей модуля «Наука», который заставил МКС вращаться, по мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, стал человеческий фактор. Система сама себя откорректировала, пока на МКС радовались успешной стыковке.

«Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки «Науки» с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле «Звезда» и на нашем грузовом корабле «Прогресс», — приводит РИА Новости слова Рогозина, сказанные им в эфире радио «Комсомольская правда» 30 июля.

Ранее днём космонавт Олег Новицкий попросил подписчиков не беспокоиться, и заверил, что работа на Международной космической станции по интеграции «Науки» продолжается. Он же попросил специалиста Центра управления полётами согласовать переход россиян в американский сегмент МКС, чтобы осуществить продувку топливных магистралей модуля «Наука» гелием для приведения системы в безопасное состояние.

Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука» вечером 29 июля. Это случилось в 19:45, после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды». В результате станция сместилась на 45 градусов, но позже положение выровняли.

Насколько произошедшее фатально и чего ждать дальше, «Фонтанке» рассказал космический эксперт Александр Хохлов.

После инцидента НАСА перенесло запуск корабля Starliner с пятницы, 30 июля, на следующую неделю, 3 августа. Команда МКС использует это время для продолжения проверок «Науки», сообщил РИА Новости представитель НАСА Дэниел Хуот.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

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Комментарии (12)

Аппаратчик мокрой классификации
А ишо, Дмитрий Олегович слегка оговорился. Сказал 51,6 процентов, вместо 51,6 градусов склонения. По дедушке Фрейду, не иначе. :))
260650801
завтра скажет, что это мириканцы дистанционно включили наши двигатели...
tatarin
Когда этого тупого жирного борова наконец-то снимут никто не расстроится!
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