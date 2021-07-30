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«Герофарм» начал промышленный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона»

Промышленный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» освоили на площадке «Герофарма» в Оболенске. Скоро препарат отправится в регионы России, где она почти везде закончилась.

Как сообщили в пресс-службе компании 30 июля, до конца месяца будет выпущено четыре серии вакцины общим объемом 500 тысяч однокомпонентных доз. В гражданском обороте они появятся уже в августе.

Начиная с августа, «Герофарм» будет постепенно увеличивать объемы производства. В августе будет выпущен 1 млн доз. А всего производственных мощностей достаточно для создания до 5 млн доз ежемесячно.

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Разработка «Вектора» закончилась в Петербурге еще в июне. Но в Смольном уже анонсировали новую поставку в Петербург «ЭпиВакКороны», вместе с «КовиВаком» и «Спутником Лайт» в ближайшие недели.

Почему вакцина «Вектора» такая популярная, почему в её эффективности сомневаются и что говорят вакцинированные «ЭпиВакКороной» — читайте в нашем материале.

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Комментарии (4)

Юра Алекс
Так уже все об этом чуде высказались- пустышка для заработка денег..
ЯКраснорецц
Больше фуфломицинов разных и вкусных ?
Вы серьезно после того шквала недоверия к этой вакцине ?
Аппаратчик мокрой классификации
ГероинумВакКорона?
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