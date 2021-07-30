Промышленный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» освоили на площадке «Герофарма» в Оболенске. Скоро препарат отправится в регионы России, где она почти везде закончилась.
Как сообщили в пресс-службе компании 30 июля, до конца месяца будет выпущено четыре серии вакцины общим объемом 500 тысяч однокомпонентных доз. В гражданском обороте они появятся уже в августе.
Начиная с августа, «Герофарм» будет постепенно увеличивать объемы производства. В августе будет выпущен 1 млн доз. А всего производственных мощностей достаточно для создания до 5 млн доз ежемесячно.
Разработка «Вектора» закончилась в Петербурге еще в июне. Но в Смольном уже анонсировали новую поставку в Петербург «ЭпиВакКороны», вместе с «КовиВаком» и «Спутником Лайт» в ближайшие недели.
Почему вакцина «Вектора» такая популярная, почему в её эффективности сомневаются и что говорят вакцинированные «ЭпиВакКороной» — читайте в нашем материале.