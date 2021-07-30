Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Поделиться Поделиться







Со стороны всё просто: у дома № 8 есть карман для платной парковки на три машино-места; есть соответствующий знак. Но стоят там не автомобили, а пара симпатичных столиков и стеллаж ресторана «Мауи»; ну и зонтик — актуально для нынешней жары, которую сменяют ливни. Казалось бы, наказывай виновника, да и дело с концом. Городской центр управления парковками отреагировал оперативно: это, мол, действительно зона для трех автомобилей, которым суждено стоять елочкой; по поводу нарушения обратились в КИО и комитет по контролю за имуществом.



Управляющий рестораном Алексей Поваров недовольно признался «Фонтанке», что с момента публикации его «прессуют два дня». На ночь сотрудники заведения убрали столики, но оставили на участке сложный по конструкции стеллаж. Утром его на месте не оказалось, в несколько разобранном виде он стоял у стены здания. Столикам шанса не оставили: на спорном участке припарковался Tiguan, из которого вышел инспектор Центра управления парковками Юрий. Начались суровые разговоры, которые длились ровно до того момента, как к ресторану — не за завтраком — подошел сотрудник администрации района. Алексей (удовлетворенно) и Юрий (изумленно) подтвердили «Фонтанке»: новый участник беседы взглянул на документы и признал, что столики в своем праве.



Документы — громко сказано; по сути, ресторану достаточно одной бумаги — разрешения на использование участка. Оно выдано 10 дней назад обществу с ограниченной ответственностью «Гавайи» после того, как компания направила в КИО заявку в электронном виде. Поваров признается, что не рассчитывал на положительное решение: в первый раз он расчертил соседний участок, на который уже оказалось оформлено разрешение у другого заведения, а при повторной попытке «забронировал» тот, что расположен впритык. Комитет позволил ресторатору до 15 октября размещать уличную мебель на 32 кв. метрах в кадастровом квартале, который ограничен Кирочной, Литейным, Фурштатской и пр. Чернышевского.

Фото: КИО СПб Поделиться Поделиться







Кирочная улица действительно находится в адресном перечне платной парковочной зоны (о том, какой ее чиновники видят через несколько лет, читайте в материале «Фонтанки»). Что на участке есть карман, Поваров в заявлении не указывал, а КИО это, видимо, не интересовало. По крайней мере, в разрешении лишь написано, что в границах участка расположена телефонная сеть, а из обременений — различные охранные зоны. Ну и деревья здесь рубить нельзя, как и нефть добывать.



Tiguan уехал, возмущенно взвизгнув покрышками, столики вернулись на место, а «Фонтанка» решила выяснить у КИО, как так вышло. В пресс-службе ответили, что разрешение на летнее кафе выдавали по упрощенному порядку, («Фонтанка» писала об этом «ковидном» ноу-хау, в нынешнем году он заработал с апреля).



Чиновники уже обратились в комитет по контролю за имуществом с просьбой провести обследование. «КИО выданы разрешения на использование земельного участка вблизи дома 8 по Кирочной улице. Указанное летнее кафе расположено в границах разрешений, — признали в ККИ. — Необходимо отметить, что контур разрешений отведен в границах улично-дорожной сети улицы Кирочной, входящей в состав дорог общего пользования. Принимая во внимание потенциальную опасность размещения объектов общественного питания в границах улично-дорожной сети, ККИ на следующей неделе запланировано проведение обследования по указанному адресу в целях фиксации соответствия использования объекта условиям разрешений». Материалы этой инспекции направят не только КИО, но и комблагу — благо это он вообще-то обеспечивает содержание дорог в Петербурге.



Логика КИО понятна: раз уж случился такой казус, остается ловить ресторатора на нарушениях и отзывать разрешение. Например, в нем указано, что участок нельзя огораживать. Что мешает прикрыть глаза и счесть стеллаж со стороны проезжей части забором? Или проверить с линейкой, обеспечил ли ресторатор полутораметровый проход для горожан и уборочной техники? Или прийти в 07:59 утра и зафиксировать, что столики уже накрыты, — а их необходимо убирать с полуночи до 8 часов. Да мало ли: КИО обязывает бизнес убирать участок, не шуметь в определенные часы, соблюдать антиковидный протокол и так далее. В общем сомнений мало: если уж на двух столиках свет клином сошелся, то жить им там осталось недолго. Что, впрочем, не снимает вопрос, как контролируется выдача разрешений по пресловутому упрощенному порядку.



«Мы не просто так решили летнюю веранду согласовывать, — рассказывает Поваров. — Вы прекрасно знаете, что в Москве закрывались на QR-коды. Только из этих соображений. Мне прибыли эти столики не приносят никакой. Это шаг отчаяния на случай, если сейчас введут QR-коды у нас. Мы тут миллионы не зарабатываем, на грани выживания кафе находится».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



