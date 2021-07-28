Фотографию с Кирочной, 8, «Фонтанке» прислал 28 июля читатель Андрей: столики и зонтик мирно уживаются со знаком платной парковочной зоны. В рестобаре по этому адресу корреспонденту подтвердили, что у них можно забронировать место на улице, всего два стола. На уточняющий вопрос, не боятся ли они, что эту идиллию нарушат ответственные органы, ответили: «А кто их уберёт?» По словам администратора, у заведения есть разрешение на использование тротуара, именно так он оценивает занятую площадь.

