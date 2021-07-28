Фотографию с Кирочной, 8, «Фонтанке» прислал 28 июля читатель Андрей: столики и зонтик мирно уживаются со знаком платной парковочной зоны. В рестобаре по этому адресу корреспонденту подтвердили, что у них можно забронировать место на улице, всего два стола. На уточняющий вопрос, не боятся ли они, что эту идиллию нарушат ответственные органы, ответили: «А кто их уберёт?» По словам администратора, у заведения есть разрешение на использование тротуара, именно так он оценивает занятую площадь.
У центра управления парковками оказалось другое мнение. «Это территория платной парковки, отмеченная соответствующими знаками, — сообщили в пресс-службе. — Зона рассчитана на стоянку трёх автомобилей. По данному случаю мы готовим официальное обращение в комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга».
Напомним, в данный момент в Петербурге идут работы по расширению зоны платной парковки, пока речь идет о Центральном и Адмиралтейском районах. Однако в планах Смольного значатся также Василеостровский и Петроградский. Полный перечень адресов, где за оставленный автомобиль придется платить, можно увидеть в материале «Фонтанки».