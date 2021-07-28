FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Ресторанная парковка. На Кирочной улице платные места для автомобилей огородили под застолье

В Петербурге в платной зоне припарковали столики и зонтик

Читатели «Фонтанки» обнаружили в Центральном районе Петербурга изящное решение от местного общепита: столики расположили прямо на платных местах для парковки автомобилей. Профильное ведомство собирается подвинуть эту летнюю террасу.

Фотографию с Кирочной, 8, «Фонтанке» прислал 28 июля читатель Андрей: столики и зонтик мирно уживаются со знаком платной парковочной зоны. В рестобаре по этому адресу корреспонденту подтвердили, что у них можно забронировать место на улице, всего два стола. На уточняющий вопрос, не боятся ли они, что эту идиллию нарушат ответственные органы, ответили: «А кто их уберёт?» По словам администратора, у заведения есть разрешение на использование тротуара, именно так он оценивает занятую площадь.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
ПоделитьсяПоделиться

У центра управления парковками оказалось другое мнение. «Это территория платной парковки, отмеченная соответствующими знаками, — сообщили в пресс-службе. — Зона рассчитана на стоянку трёх автомобилей. По данному случаю мы готовим официальное обращение в комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга».


Напомним, в данный момент в Петербурге идут работы по расширению зоны платной парковки, пока речь идет о Центральном и Адмиралтейском районах. Однако в планах Смольного значатся также Василеостровский и Петроградский. Полный перечень адресов, где за оставленный автомобиль придется платить, можно увидеть в материале «Фонтанки».

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265056402
потом как на тракторе в сарай кто-то въедет)) каршеринг.
shushu
А вот неправда, разметка не под парковку с заездом на тротуар и знака нет соответствующего.
266180121
С учетом, сколько "хорошего" Смольный сделал для общепита за последние 2 года, желание хоть как-то выйти из кризиса понятно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний