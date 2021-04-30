Общепит выходит проветриться. С 1 мая в Петербурге начнут работать летние кафе

Примерно половина веранд будет работать по бесплатным разрешениям в рамках упрощенного порядка размещения выносных столиков. Остальные откроются на основании ранее заключенных договоров аренды земельных участков или договоров на размещение нестационарных торговых объектов.



Упрощённый порядок согласования летних кафе был разработан городским правительством в 2020 году как одна из мер поддержки предпринимателей в связи с пандемией. В прошлом году было выдано 973 разрешения на установку выносных столиков.

