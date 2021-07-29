Жители Большой Каменки в Приморском районе Петербурга снова сообщают о баранах, которых у них быть не должно. Фото загона с животными появилось в местном сообществе 29 июля.
«Продавцам баранов все равно на снос. Они утром это складывают, а под вечер опять ставят. Они ведь «боссы», как один из них говорит», — написал автор поста, пожелавший остаться анонимом.
Местный житель Антон рассказал «Фонтанке», что торговцы никуда не делись из посёлка. Овец держат за бывшим зданием почты, в поле рядом с фермой, и это далеко не весь список. Даже вывески о продаже мяса вернулись на прежние места сразу, как только полицейские проверки закончились.
Недовольство людей в Большой Каменке достигло точки кипения, когда на окраине посёлка нашлась куча из бараньих внутренностей. Позднее один из предпринимателей признался, что выбросил кишки и шкуры под куст. На мужчину был составлен протокол, но суд отказался принимать как попало оформленный документ.