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В Большой Каменке после визита полиции завелись «бараны Шредингера». Они никого не боятся

Жители Большой Каменки в Приморском районе Петербурга снова сообщают о баранах, которых у них быть не должно. Фото загона с животными появилось в местном сообществе 29 июля.

«Продавцам баранов все равно на снос. Они утром это складывают, а под вечер опять ставят. Они ведь «боссы», как один из них говорит», — написал автор поста, пожелавший остаться анонимом.

Местный житель Антон рассказал «Фонтанке», что торговцы никуда не делись из посёлка. Овец держат за бывшим зданием почты, в поле рядом с фермой, и это далеко не весь список. Даже вывески о продаже мяса вернулись на прежние места сразу, как только полицейские проверки закончились.

Недовольство людей в Большой Каменке достигло точки кипения, когда на окраине посёлка нашлась куча из бараньих внутренностей. Позднее один из предпринимателей признался, что выбросил кишки и шкуры под куст. На мужчину был составлен протокол, но суд отказался принимать как попало оформленный документ.

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Комментарии (4)

266081655
Перестаньте, наконец, трепать по поводу и без поводу славное имя Эрвина Шрёдингера! Вам это кажется остроумным? Кто-то на Фонтанке из бывших физиков? С неудавшейся карьерой?
А13579
Власть ничего сказать не может, пока баранину жуёт.
Pilat
А я сегодня с огромным удивлением наблюдал стада баранов вдоль ЗСД. Как раз за Каменкой.
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