Жители Большой Каменки в Приморском районе Петербурга снова сообщают о баранах, которых у них быть не должно. Фото загона с животными появилось в местном сообществе 29 июля.

«Продавцам баранов все равно на снос. Они утром это складывают, а под вечер опять ставят. Они ведь «боссы», как один из них говорит», — написал автор поста, пожелавший остаться анонимом.