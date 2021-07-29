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Вспышка сальмонеллёза в детском саду Купчино привела к уголовному делу

После вспышки сальмонеллёза в 55-м детском саду в Купчино возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Петербурга 29 июля.

«Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, в результате чего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — уточнили в ведомстве.

Сальмонеллёзом в 55-м детском саду Фрунзенского района заразились 26 воспитанников. По данным Роспотребнадзора, работники пищеблока не соблюдали необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Из-за вспышки кишечной инфекции учреждение закрыли, здоровых детей перевели в другие детские сады.

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