В детском саду № 55 в Купчино кишечной инфекцией заболели еще 12 детей. В пробах еды нашли патогены

Как сообщают в городском управлении Роспотребнадзора 23 июля, сальмонеллезом заразились 26 воспитанников детсада. Несколько дней назад сообщалось о 14 случаях инфицирования и о двух госпитализированных. Сейчас малолетние находятся дома.



«На 23 июля среди учащихся детского сада зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, из них 17 выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз «Сальмонеллёз группы Д» установлен восьми детям, диагноз «Носительство сальмонеллы группы Д» установлен 17 детям, диагноз «Энтероколит» установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар два ребенка, на 23 июля все дети выписаны на амбулаторное лечение», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

