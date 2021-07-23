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В детском саду № 55 в Купчино кишечной инфекцией заболели еще 12 детей. В пробах еды нашли патогены

В детском саду № 55 в Купчино в пробах еды нашли патогенные микроорганизмы

Во Фрунзенском районе Петербурга в детском саду № 55, работу которого ранее приостановили из-за вспышки сальмонеллеза, взяли пять проб еды. В них обнаружили кишечную палочку.

Как сообщают в городском управлении Роспотребнадзора 23 июля, сальмонеллезом заразились 26 воспитанников детсада. Несколько дней назад сообщалось о 14 случаях инфицирования и о двух госпитализированных. Сейчас малолетние находятся дома.

«На 23 июля среди учащихся детского сада зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, из них 17 выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз «Сальмонеллёз группы Д» установлен восьми детям, диагноз «Носительство сальмонеллы группы Д» установлен 17 детям, диагноз «Энтероколит» установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар два ребенка, на 23 июля все дети выписаны на амбулаторное лечение», — объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что работники пищеблока не соблюдали необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее «Фонтанка» писала, что с середины июля работу детского сада № 55 во Фрунзенском районе Петербурга приостановили из-за вспышки кишечной инфекции. Здоровых детей перевели в другие учреждения.

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Комментарии (2)

spb7771250
Иииии? Ответственность? Размер этой ответственности? Или ну не выполняли и не выполняли. Мы их поругали...
266173434
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