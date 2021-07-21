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Садик в Купчино закрыла сальмонелла. Заболели больше 10 детей, двоих госпитализировали

Детей с сальмонеллёзом госпитализировали после вспышки инфекции в детском саду на юге Петербурга

Очаг сальмонеллезной инфекции зафиксировали в 55-м детском саду Фрунзенского района Петербурга. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора 20 июля.

Инфекция выявлена у 14 детей, двоих из них госпитализировали. «В детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: нарушения технологии приготовления блюд; правил обработки сырого яйца; использования дезинфицирующих средств», — рассказали в ведомстве.

С 15 июля работа 55-го детского сада приостановлена. Здоровых детей перевели в другие учреждения.

О кишечной инфекции, захватившей садик, ранее рассказала одна из мам. Ребёнка петербурженки мучили высокая температура и понос, позже у него выявили сальмонеллёз.

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Комментарии (2)

zzz34
Садик в Купчино закрыл коронавирус
Chinalove
Что ж ты творишь, Купчино? Ни дня без дичи...
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