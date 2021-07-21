Садик в Купчино закрыла сальмонелла. Заболели больше 10 детей, двоих госпитализировали

Инфекция выявлена у 14 детей, двоих из них госпитализировали. «В детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: нарушения технологии приготовления блюд; правил обработки сырого яйца; использования дезинфицирующих средств», — рассказали в ведомстве.
С 15 июля работа 55-го детского сада приостановлена. Здоровых детей перевели в другие учреждения.
О кишечной инфекции, захватившей садик, ранее рассказала одна из мам. Ребёнка петербурженки мучили высокая температура и понос, позже у него выявили сальмонеллёз.