В Петербурге снова грянет гром и прольется дождь. Но не везде

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на информацию от Северо-Западного УГМС, в пятницу в городе снова будет бушевать стихия.



«МЧС предупреждает! 30 июля в Петербурге днем в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с», — такой прогноз опубликовало ведомство 29 июля.



Спасатели просят жителей и гостей мегаполиса быть внимательными и осторожными.



Четверг в Петербурге тоже будет мокрым. Ближе к обеду и до вечера с неба будет продолжать поливать — порой понемногу, а иногда стеной.

