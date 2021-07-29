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В Петербурге снова грянет гром и прольется дождь. Но не везде

Петербуржцев 30 июля ожидают ливни и грозы. Порывы ветра местами будут достигать 18 м/с.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на информацию от Северо-Западного УГМС, в пятницу в городе снова будет бушевать стихия.

«МЧС предупреждает! 30 июля в Петербурге днем в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с», — такой прогноз опубликовало ведомство 29 июля.

Спасатели просят жителей и гостей мегаполиса быть внимательными и осторожными.

Четверг в Петербурге тоже будет мокрым. Ближе к обеду и до вечера с неба будет продолжать поливать — порой понемногу, а иногда стеной.

Ранее «Фонтанка» писала, что минувшей ночью на город обрушились ливень и гроза. Ливень затопил станцию метро «Рыбацкое» и несколько городских улиц. Молнии били прямо в башню Лахта Центра.

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