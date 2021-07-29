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Во время ночной грозы Лахта Центр вновь стал громоотводом. Яркие молнии засняли на видео

В Петербурге в здание Лахта Центра попали несколько молний

Минувшей ночью на Петербург обрушились ливень и гроза. Сильный дождь сопровождали яркие молнии, некоторые из них ударили по городскому «462-метровому громоотводу» — зданию Лахта Центра.

Кадры ярких вспышек молнии, бившей «прямой наводкой» по Лахта Центру, появились в социальных сетях 29 июля. Также их прислали в редакцию читатели «Фонтанки».

instagram.com/buzlanov

Свинцовая туча накрыла город вечером 28 июля. Из-за громких раскатов грома срабатывала сигнализация автомобилей, а жители прятались от капель дождя и от сильного ветра под дождевиками и зонтами.


Как ранее писала «Фонтанка», тип защиты от молний, который реализован в Лахта Центре, у инженеров называется «пассивным». В нем участвуют каркас башни, рамы, которые создают оболочку здания, и свайное поле. Ток переходит на сваи и уходит в землю.

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Комментарии (6)

shushu
У них под землей нет лаборатории какого-нибудь современного Николы Теслы?
ProstoZloy
Дороговат громоотвод получился )
~GLOW~
"Ток переходит на сваи и уходит в землю."
Не по-хозяйски это. Зачем в землю? :)
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