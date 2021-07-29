Кадры ярких вспышек молнии, бившей «прямой наводкой» по Лахта Центру, появились в социальных сетях 29 июля. Также их прислали в редакцию читатели «Фонтанки».

Свинцовая туча накрыла город вечером 28 июля. Из-за громких раскатов грома срабатывала сигнализация автомобилей, а жители прятались от капель дождя и от сильного ветра под дождевиками и зонтами.





Как ранее писала «Фонтанка», тип защиты от молний, который реализован в Лахта Центре, у инженеров называется «пассивным». В нем участвуют каркас башни, рамы, которые создают оболочку здания, и свайное поле. Ток переходит на сваи и уходит в землю.

