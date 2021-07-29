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После дождичка в четверг. В Петербурге снова актуальны зонтики

В Петербурге снова наступило время дождей. Выходя из дома, жителям города важно не забыть с собой зонтик — осадки возможны в течение всего дня.

По данным Северо-Западного УГМС, в четверг, 29 июля, в Петербурге ожидается облачная погода, ближе к обеду и до вечера с неба будет продолжать поливать — порой понемногу, а иногда стеной. Температура воздуха днём — плюс 23–24 градуса.

Ветер западный умеренный будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 73%.

Напомним, что накануне вечером в Петербурге прошёл ливень и гроза. О том, как это было и к каким последствиям привело, смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Семён Лобкотрясов
Не понимаю людей, которые открывают зонт в дождь. Ходи, балдей и охлаждайся пока есть возможность. Сегодня всё ещё держатся мерзкие +25, но 25 это не 35, выжить можно.
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