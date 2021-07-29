Болгария пустит привитых россиян без теста на коронавирус

Как сообщает АТОР со ссылкой на правительство Болгарии, с 29 июля балканская республика убирает дополнительные меры санитарного контроля для вакцинированных граждан РФ.
«Требование об обязательном ПЦР-тесте для привитых «Спутником V» отменено», — говорится в сообщении.
С 7 июля до сегодняшнего дня все въезжающие в балканскую страну граждане РФ должны были предъявить результаты тестирования на коронавирус. Те туристы, кто не стал прививаться, по-прежнему могут въехать, показав ПЦР-тест, справку о наличии антител или документ о перенесенном заболевании.
Консульство Болгарии выдает туристические визы с мая. Россия восстановила авиасообщение с этой страной в июне.