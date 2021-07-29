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Болгария пустит привитых россиян без теста на коронавирус

Власти Болгарии отменили обязательный ПЦР-тест для привитых от COVID-19 россиян. Речь идет о вакцинированных «Спутником V».

Как сообщает АТОР со ссылкой на правительство Болгарии, с 29 июля балканская республика убирает дополнительные меры санитарного контроля для вакцинированных граждан РФ.

«Требование об обязательном ПЦР-тесте для привитых «Спутником V» отменено», — говорится в сообщении.

С 7 июля до сегодняшнего дня все въезжающие в балканскую страну граждане РФ должны были предъявить результаты тестирования на коронавирус. Те туристы, кто не стал прививаться, по-прежнему могут въехать, показав ПЦР-тест, справку о наличии антител или документ о перенесенном заболевании.

Консульство Болгарии выдает туристические визы с мая. Россия восстановила авиасообщение с этой страной в июне.

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Комментарии (7)

А13579
Если это просто так, от того, что надо как все, что-то делать, тогда понятно.
А если с точки зрения борьбы с коронавирусом, не вижу никакой логики.
266081655
Хороша страна Болгария.... Но Россия лучше всех!
Piter Russo
То же самое черное море что и у нас, разве что пляжи по культурнее и ухоженней.
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