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Болгария усложнила правила въезда для россиян

Болгария усилила контроль российских туристов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ

Минздрав Болгарии не закрыл въезд в республику для россиян, однако ввел новые ограничения.

«С 8 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех российских туристов в возрасте от 12 лет, независимо от их прививочного статуса», — сообщает 6 июля АТОР.

Если россиянин отправится в балканскую республику без теста, то его ждет десятидневный карантин. София признает «Спутник V», однако требование о ПЦР-тестировании будет применяться и к вакцинированным.

Визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил выдачу виз россиянам еще в мае. Россия восстановила авиасообщение с этой страной в июне.

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