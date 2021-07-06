Болгария усложнила правила въезда для россиян

Минздрав Болгарии не закрыл въезд в республику для россиян, однако ввел новые ограничения.



«С 8 июля Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех российских туристов в возрасте от 12 лет, независимо от их прививочного статуса», — сообщает 6 июля АТОР.

Если россиянин отправится в балканскую республику без теста, то его ждет десятидневный карантин. София признает «Спутник V», однако требование о ПЦР-тестировании будет применяться и к вакцинированным.

Визовый центр Болгарии в Петербурге возобновил выдачу виз россиянам еще в мае. Россия восстановила авиасообщение с этой страной в июне.