Россия возобновляет авиарейсы в США, Болгарию, Италию и ещё ряд стран

«Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничением по количеству рейсов с Соединёнными Штатами (Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва — Брюссель, — сказала она. — Кроме того, предложено возобновить авиационное сообщение с Республикой Болгария по маршруту Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас, а также с этими городами на территории республики и отдельными аэропортами международного значения, находящимися на территории Российской Федерации».

Помимо этого, продолжила Голикова, возобновятся полёты в Иорданию (из Москвы в Амман и Окабу) и в Ирландию из российской столицы в Дублин. Восстановят воздушное сообщение с Италией: самолётам разрешат курсировать между Москвой и Римом, Миланом, Венецией, Неаполем. Улететь можно будет и на Кипр (Ларнака и Пафос), причём не только из Москвы. Столицу РФ вновь соединит рейс раз в неделю с Северной Македонией (Скопье).

Также предложено увеличить количество рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Финляндией, Хорватией, Швейцарией, Грецией (включая острова Салоники, Ираклион, Закинтос, Родос, Корфу, Параксос). Полёты в Грецию начнутся и из региональных аэропортов России.

«В каждой из стран действует свой порядок пропуска граждан на территорию государства, поэтому при принятии решения о посещении того или иного иностранного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», — подчеркнула Голикова..