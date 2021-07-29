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Армения хочет разместить на границе с Азербайджаном российские пограничные посты

Никол Пашинян предложил установить пограничные посты России на границе Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении хочет привлечь российскую сторону к разрешению напряженности в регионе.

«Есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников», — цитирует 29 июля заявление Пашиняна РИА Новости.

На заседании правительства он уточнил, что размещение возможно в рамках мониторинговой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы. Исполняющий обязанности премьер-министра хочет обсудить предложение с Москвой.

Пашинян посетовал, что ситуация на границе с Азербайджаном «не успокаивается».

Накануне Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. После этого СМИ распространили неверный перевод слов главы турецкого парламента Мустафы Шентола о создании «совместной тюркской армии» с Азербайджаном.

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Комментарии (15)

Avs7153
Я бы не удивился, если бы вместо Армении был Израиль... Но таки нет!
Cвифт
... всё стёрли, а потом будут удивляться, когда рванёт.
jokir
А армяны будут защищать границы наших рыноков 🤣
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