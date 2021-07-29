Армения хочет разместить на границе с Азербайджаном российские пограничные посты

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении хочет привлечь российскую сторону к разрешению напряженности в регионе.
«Есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных пунктов российских пограничников», — цитирует 29 июля заявление Пашиняна РИА Новости.
На заседании правительства он уточнил, что размещение возможно в рамках мониторинговой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы. Исполняющий обязанности премьер-министра хочет обсудить предложение с Москвой.
Пашинян посетовал, что ситуация на границе с Азербайджаном «не успокаивается».
Накануне Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. После этого СМИ распространили неверный перевод слов главы турецкого парламента Мустафы Шентола о создании «совместной тюркской армии» с Азербайджаном.