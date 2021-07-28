Невский (анти)террор. Почему петербургских аквабайкеров попросили на выход из Невы

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Появление документа сильно выбивается из наметившегося в последнее время процесса сближения между чиновниками и представителями «цивилизованной» части аквабайкерского движения. Идет, так сказать, против течения, что для этого рода деятельности, впрочем, не редкость. По данным «Фонтанки», гидроциклистов обрызгало проносящимися мимо антитеррористическими соображениями. Проект изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах появился накануне и касается одного пункта: он определяет «особенности пользования акваторией р. Невы выше по течению нижней кромки Благовещенского моста, р. М. Невы выше по течению нижней кромки Тучкова моста, р. М. Невки выше по течению нижней кромки Б. Петровского моста, р. Б. Невки, р. Ср. Невки».

Действующая редакция более чем либеральна: не создавать помехи немаломерным судам; не кататься под разведенными мостовыми пролетами; не соваться на участок Малой Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в будние дни с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00, а в выходные и нерабочие — с 09:00 до 13:00 (причем это даже не распространяется на спортивные тренировки). Если уж плавать тут, то за пределами судового хода, а когда это невозможно — то по его кромке и с безопасной скоростью.



Этот отеческий пункт решили дополнить фразой, похожей на отеческий же ремень: «Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами». Просто и понятно.



Формальным автором проекта является комитет по транспорту, однако, очевидно, инициатор не он. В самом ведомстве лишь отметили, что выполняют протокольную часть решений городской антитеррористической комиссии.



По данным «Фонтанки», совместное заседание комиссии и Оперативного штаба прошло в конце февраля. Одной из тем было «противодействие террористическим актам с использованием транспортных средств». В основном, конечно, это касается автомобилей; так что ответственным ведомствам наказали поправить КоАП, чтобы упростить идентификацию транспортных средств со снятыми и нечитаемыми номерами, а также проработать вопрос эвакуации «бесхоза» и разукомплектованных развалюх на время массовых мероприятий в городе.



Водный вопрос шел боковиком, однако и комтрансу перепало поручений: например, сделать так, чтобы гидроциклы без регистрационных знаков не катались по городским рекам. Второе — понизить ставку транспортного налога для аквабайкеров, с тем чтобы стимулировать постановку техники на учет. Этот пункт уже в процессе реализации: напомним, комитет ранее опубликовал проект изменений в городской закон о транспортном налоге. Ставку урежут в 5 раз: сейчас с каждой лошадиной силы для гидроциклов до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно взимается 250 рублей, а в новом варианте — 50 рублей. Для более мощных аппаратов показатель снижается с 500 до 150 рублей. Ну и третье, совсем не дружеское — как раз закрыть для гидроциклов движение по Петербургу от Литейного моста до Сампсониевского, Тучкова и Благовещенского.



Логика таких протоколов неумолима: либо ты выполняешь его пункт, либо объясняешь, что тебе помешало. Комтранс выполнил, но, надо думать, без удовольствия. «Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, что обе стороны — организованная часть аквабайкеров и Смольный — провозгласили эру диалога, и снижение транспортного налога в 5 раз это подтверждает. «Нам небезразлично, что происходит на реках и каналах, — говорил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Приоритетом для нас являются экскурсионные прогулки. Судовладельцы прогулочных судов прежде всего заинтересованы в порядке. Они хотят, чтобы правила речного движения были понятными для всех. Также к нам обратилась региональная ассоциация аквабайкеров — и нам они тоже интересны. При их поддержке можно проводить событийные мероприятия на воде».



При этом никто не забыл и о «хулиганах, обливающих людей, превышающих скорость и мешающих движению пассажирских судов», как охарактеризовал проблемную часть аквабайкеров начальник ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Санкт-Петербургу» Александр Радько. За последним таким полицейский катер гнался буквально несколько недель назад (он как раз зашел в Малую Невку в неурочное время, до полудня). Однако к тому, чтобы просто отсечь гидроциклы от открыточных видов, дело уж точно не шло.



В региональной ассоциации поддержки и развития водно-моторного спорта «Фонтанке» скупо заметили, что надеются на альтернативное решение и на то, что проект комтранса не дойдет до стадии реализации. Собеседник в Смольном, близкий к транспортному блоку, подтвердил, что представители сообщества проводили встречу с чиновниками во вторник, вскоре после опубликования документа. К чему это приведет, прогнозировать сложно, однако отметим: комтранс и юридическое управление проект разработали, так что пункт протокола антитеррористического совещания выполнен на 100 % . На этом можно и остановиться, ко всеобщему удовольствию: о том, чтобы этот проект принимать, в протоколе не говорится.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

