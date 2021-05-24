Смольный намерен в пять раз снизить транспортный налог на гидроциклы

Правительство Петербурга намерено в 5 раз снизить транспортный налог на гидроциклы. Законопроект опубликован на сайте Смольного 24 мая.



Документ представляет собой проект изменений в городской закон о транспортном налоге. Сейчас там прописано, что с каждой лошадиной силы для гидроциклов до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно взимается 250 рублей; в новом варианте — 50 рублей. Для более мощных аппаратов (свыше 100 л.с. и свыше 73,55 кВт) аналогичный показатель снижается с 500 до 150 рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что аквабайкеры жалуются на высокий налог. «В среднем у гидроцикла 200 л.с., но есть и 260, и 300 л.с. Таким образом, каждый год необходимо платить налог примерно 100 тысяч рублей, — рассказывал вице-президент Региональной ассоциации поддержки и развития водно-моторного спорта Борис Троников. — Для того, чтобы несколько раз за сезон спуститься и прокатиться, — это, конечно же, слишком много. Средняя стоимость аквабайка — от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, не считая новые модели, стоимость которых при текущем курсе валют доходит до 1,8–2 млн руб. Не похоже на роскошь, если сравнивать с автомобилями, катерами и даже мотоциклами. Подобная ставка налога многих останавливает от постановки своего гидроцикла на учет».