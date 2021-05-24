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Смольный намерен в пять раз снизить транспортный налог на гидроциклы

Владение гидроциклом в Петербурге подешевеет в пять раз

Правительство Петербурга намерено в 5 раз снизить транспортный налог на гидроциклы. Законопроект опубликован на сайте Смольного 24 мая.

Документ представляет собой проект изменений в городской закон о транспортном налоге. Сейчас там прописано, что с каждой лошадиной силы для гидроциклов до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно взимается 250 рублей; в новом варианте — 50 рублей. Для более мощных аппаратов (свыше 100 л.с. и свыше 73,55 кВт) аналогичный показатель снижается с 500 до 150 рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что аквабайкеры жалуются на высокий налог. «В среднем у гидроцикла 200 л.с., но есть и 260, и 300 л.с. Таким образом, каждый год необходимо платить налог примерно 100 тысяч рублей, — рассказывал вице-президент Региональной ассоциации поддержки и развития водно-моторного спорта Борис Троников. — Для того, чтобы несколько раз за сезон спуститься и прокатиться, — это, конечно же, слишком много. Средняя стоимость аквабайка — от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, не считая новые модели, стоимость которых при текущем курсе валют доходит до 1,8–2 млн руб. Не похоже на роскошь, если сравнивать с автомобилями, катерами и даже мотоциклами. Подобная ставка налога многих останавливает от постановки своего гидроцикла на учет».

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Комментарии (11)

Litl_m
Планируют создать каршеринг на гидроциклах?
456345
гидроцикл, как и снегоход, считается преметом роскоши ... Явно просматривается чей-то интерес, еще и перед сезоном
MinimumLaw
Хм... Буквально по зиме фанаты жаловались, что ставка налога 1000 рублей за лошадь. И, мол, меньше 80 лошадей не бывает... Мол, мы такие бедные и несчастные платим такие деньги, и нас же штрафуют за нарушение сан зоны при спуске на воду с прицепа. Мне их правда даже жалко стало. А тут на тебе - не 1000 а 250. И еще и до 50 снизить хотят.

А что там с экологическими классами? Не пора ли им запретить появляться в центре раньше, нежели автохламу? И на плажах, как минимум официально признанных?

Нет, я за водно-мторный спорт. Обоими руками. Но именно за водно-моторный спорт, а не за водно-моторное хулиганство. И да - за чей счет банкет тоже хотелось бы услышать. Или у города денег лишних много, а мы-то и не знаем?
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