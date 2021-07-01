Видео около полудня опубликовала в TikTok пользовательница приложения Рита. В это время она отдыхала на пляже, но сирена не позволила происходящему на воде остаться без внимания. Гидроциклист не терял надежды и, как отмечает девушка, закладывал крутые виражи.
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Гидроцикл был замечен на Малой Невке ещё до полудня там, где аквабайкам в это время не место. Как напомнили в транспортной полиции, в акватории реки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в будни с 9 до 12 часов движение для маломерных судов запрещено.
Требование остановиться гидроциклист проигнорировал, дальнейшее горожане наблюдали с пляжа. Погоня успехом не увенчалась: аквабайкер проскочил там, где более громоздкий катер вынужден был замедлить ход, чтобы не сесть на мель. Водный мотоцикл нашли уже с пустым седлом у Береговой улицы.
«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается принадлежность маломерного судна и личность гидроциклиста», — сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО.