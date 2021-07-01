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Катер полиции преследовал гидроциклиста в Петербурге. «Фонтанка» узнала причину и итог

Погоню полиции за гидроциклистом сняли на видео в Петербурге

Свидетелями водной погони стали отдыхающие на пляже у парка 300-летия Петербурга 1 июля. Вёрткого гидроциклиста по-прежнему ищут, но уже в качестве пешехода.

Видео около полудня опубликовала в TikTok пользовательница приложения Рита. В это время она отдыхала на пляже, но сирена не позволила происходящему на воде остаться без внимания. Гидроциклист не терял надежды и, как отмечает девушка, закладывал крутые виражи.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Гидроцикл был замечен на Малой Невке ещё до полудня там, где аквабайкам в это время не место. Как напомнили в транспортной полиции, в акватории реки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в будни с 9 до 12 часов движение для маломерных судов запрещено.

Требование остановиться гидроциклист проигнорировал, дальнейшее горожане наблюдали с пляжа. Погоня успехом не увенчалась: аквабайкер проскочил там, где более громоздкий катер вынужден был замедлить ход, чтобы не сесть на мель. Водный мотоцикл нашли уже с пустым седлом у Береговой улицы.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается принадлежность маломерного судна и личность гидроциклиста», — сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

BobCat2
Ну так возьмите под контроль все эти прокаты гидроциклов, где даже не спрашивают наличие прав... Люди вообще не знают правил, постоянно захотят туда, где запрещено быть маломерным судам. Их постоянно ловят, но потом чудесным образом отдают гидроциклы обратно прокатным конторам... Уж не выгодны ли эти «кошки-мышки» самой полиции? Поймал - получи денежный приз.
MrPegge
Дышать тоже пора запретить. Слугам народа воздуха не хватает.
SU LUX INN
надо просто взять, и Конфисковать все электросамокаты в городе!
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