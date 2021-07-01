Видео около полудня опубликовала в TikTok пользовательница приложения Рита. В это время она отдыхала на пляже, но сирена не позволила происходящему на воде остаться без внимания. Гидроциклист не терял надежды и, как отмечает девушка, закладывал крутые виражи.

Гидроцикл был замечен на Малой Невке ещё до полудня там, где аквабайкам в это время не место. Как напомнили в транспортной полиции, в акватории реки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в будни с 9 до 12 часов движение для маломерных судов запрещено.

Требование остановиться гидроциклист проигнорировал, дальнейшее горожане наблюдали с пляжа. Погоня успехом не увенчалась: аквабайкер проскочил там, где более громоздкий катер вынужден был замедлить ход, чтобы не сесть на мель. Водный мотоцикл нашли уже с пустым седлом у Береговой улицы.



«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка, устанавливается принадлежность маломерного судна и личность гидроциклиста», — сообщили «Фонтанке» в УТ МВД по СЗФО.