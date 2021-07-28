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Роскомнадзор хочет заблокировать связанные с Навальным аккаунты в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объяснила блокировку сайта Алексея Навального и его структур.

Доступ будет ограничен не только к связанным с ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента) и штабами Навального (включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) сайтам. Блокировке подлежат также и аккаунты в соцсетях. Об этом 28 июля надзорное ведомство рассказало РИА Новости.

В понедельник, 26 июля, Роскомнадзор закрыл доступ к сайту Алексея Навального и еще почти 50 страницам, включая сайты Любови Соболь, Леонида Волкова, региональных штабов («Штабы Навального» включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), «Альянса врачей» (признан иноагентом) и ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента). Чуть позже соратница оппозиционера Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт.

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Комментарии (22)

***_555
Ладно, убедили, посмотрю рекомендованных командой никому не интересного блогера кандидатов.
Владислав М
Умногое голосование у власти как кость в горле, вот и беспределят.
265984735
Борьба с коррупцией, по мнению властей, является экстремизмом?!
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