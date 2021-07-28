Роскомнадзор хочет заблокировать связанные с Навальным аккаунты в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объяснила блокировку сайта Алексея Навального и его структур.
Доступ будет ограничен не только к связанным с ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента) и штабами Навального (включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) сайтам. Блокировке подлежат также и аккаунты в соцсетях. Об этом 28 июля надзорное ведомство рассказало РИА Новости.
В понедельник, 26 июля, Роскомнадзор закрыл доступ к сайту Алексея Навального и еще почти 50 страницам, включая сайты Любови Соболь, Леонида Волкова, региональных штабов («Штабы Навального» включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), «Альянса врачей» (признан иноагентом) и ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента). Чуть позже соратница оппозиционера Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт.