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Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт

Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к аккаунтам Соболь, Волкова и Милова

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена. — Прим. ред.) Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил сервису микроблогов Twitter требование заблокировать её аккаунт.

«Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Уведомление пришло вчера поздно вечером», — написала Соболь в соцсетях в среду, 28 июля.

Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил в соцсетях, что Роскомнадзор также направил видеохостингу YouTube требование ограничить доступ к его каналу и каналу другого соратника оппозиционера, Владимира Милова.

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что они «используются для пропаганды» организаций, признанных в РФ экстремистскими.

«Фонтанка» писала, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального 26 июля.

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Комментарии (12)

Сергей Сергеев
Прекратите, наконец, пиарить эту выхухоль. Забыли и забыли.
Dimitry Antonov
До чего же они боятся никому не интересного блогера и его соратников! На самом деле, не их самих, а информации, которую они распространяют. Правды боятся.
Dazdraperma
Тю... Аккаунт Трампа заблокировали без всяких там Роскомнадзоров, и разбирательств. Просто "потомучто". И ничего, свободный мир не возмущается. Все правильно, говорят
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