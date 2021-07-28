Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена. — Прим. ред.) Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил сервису микроблогов Twitter требование заблокировать её аккаунт.
«Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Уведомление пришло вчера поздно вечером», — написала Соболь в соцсетях в среду, 28 июля.
Если вы еще не устали от новостей про "свободу слова" в России, то вот вам еще одна. Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Не какой-либо отдельный твит, а ВЕСЬ АККАУНТ целиком. Уведомление пришло вчера поздно вечером. Что это, как не истерика Кремля перед выборами? pic.twitter.com/lR3RsEa4sk— Соболь Любовь (@SobolLubov) July 28, 2021
Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил в соцсетях, что Роскомнадзор также направил видеохостингу YouTube требование ограничить доступ к его каналу и каналу другого соратника оппозиционера, Владимира Милова.
Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что они «используются для пропаганды» организаций, признанных в РФ экстремистскими.
«Фонтанка» писала, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального 26 июля.