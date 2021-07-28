Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской и иноагентом, её деятельность на территории страны запрещена. — Прим. ред.) Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил сервису микроблогов Twitter требование заблокировать её аккаунт.



«Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Уведомление пришло вчера поздно вечером», — написала Соболь в соцсетях в среду, 28 июля.

