Сайт Алексея Навального navalny.com был заблокирован. Это 26 июля следует из универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам Роскомнадзора.
Решение об ограничении доступа приняла Генпрокуратура на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сайт может быть заблокирован, например, из-за призывов к массовым беспорядкам, недостоверной общественно значимой информации или материалов организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
На момент написания новости при заходе на сайт выдается сообщение, что доступ ограничен из-за нарушения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Соратник оппозиционера Леонид Волков в своем Telegram-канале уточнил, что блокировке подверглись 49 сайтов, включая его страницу, сайты Любови Соболь, региональных штабов («Штабы Навального» включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), «Альянса Врачей» (признан иноагентом) и ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента).