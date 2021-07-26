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Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Сайт Алексея Навального navalny.com был заблокирован. Это 26 июля следует из универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам Роскомнадзора.

Решение об ограничении доступа приняла Генпрокуратура на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сайт может быть заблокирован, например, из-за призывов к массовым беспорядкам, недостоверной общественно значимой информации или материалов организации, деятельность которой признана нежелательной в России.

На момент написания новости при заходе на сайт выдается сообщение, что доступ ограничен из-за нарушения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Скриншот с сайта универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет»
Скриншот с сайта универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет»
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Соратник оппозиционера Леонид Волков в своем Telegram-канале уточнил, что блокировке подверглись 49 сайтов, включая его страницу, сайты Любови Соболь, региональных штабов («Штабы Навального» включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), «Альянса Врачей» (признан иноагентом) и ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента).

Скриншот с сайта универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет»
Скриншот с сайта универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет»

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Комментарии (22)

264867481
Пока Умное Голосование работает. Посмотрим как жиденько дристанувшим удастся весь Гугл заблокировать
Arkos
Нет ли коррупционной составляющей в том , как попал Навальный в Германию , кто платил за его "лечение" и проживание. Почему с ним встречались лидеры Германии .
Arkos
А за что Навального из "Яблока" выгнали , никто не помнит.
Освежите пож.
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