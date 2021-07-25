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Наводнение добралось до Лондона. Там закрыли тоннель и дорожную развязку

Дорожную развязку и тоннель закрыли из-за угрозы наводнения в столице Великобритании

Тоннель Greenman и дорожную развязку на востоке Лондона закрыли из-за вызванных дождём подтоплений.

Как сообщает 25 июля официальный Twitter дорожно-транспортной полиции столицы Великобритании: «В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке». «В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена», — уточняется в сообщении.

Сильный дождь и гроза начались в Лондоне в воскресенье, 25 июля, после полудня.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнения в Европе стали почти 100 человек.

Также «Фонтанка» писала, два дня назад аномальные дожди размыли участок федеральной трассы «Амур» в Забайкалье и обрушили железнодорожный мост на Транссибирской магистрали. Движение по нему окончательно восстановили только сегодня.

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Комментарии (1)

baddancer
Джонсон все ливневки украл и должен уйти!
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