Тоннель Greenman и дорожную развязку на востоке Лондона закрыли из-за вызванных дождём подтоплений.
Как сообщает 25 июля официальный Twitter дорожно-транспортной полиции столицы Великобритании: «В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке». «В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена», — уточняется в сообщении.
We are currently dealing with numerous floods on the east, currently Greenman tunnel is closed , please avoid this area and take care on surrounding roads, Redbridge roundabout is also flooded. pic.twitter.com/9iTmPdIAvO— Roads&Transport MPS (@MPSRTPC) July 25, 2021
Сильный дождь и гроза начались в Лондоне в воскресенье, 25 июля, после полудня.
Напомним, ранее сообщалось, что жертвами наводнения в Европе стали почти 100 человек.
Также «Фонтанка» писала, два дня назад аномальные дожди размыли участок федеральной трассы «Амур» в Забайкалье и обрушили железнодорожный мост на Транссибирской магистрали. Движение по нему окончательно восстановили только сегодня.